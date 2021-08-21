Вячеслав ШЕВЧУК: «Выпиваю несколько бокалов – и мне гаплык»

Легенда донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал скандальный инцидент с полицией, случившийся в мае.

«Я люблю выпить вино красное или пиво на разлив холодное. Выпиваю несколько бокалов и мне гаплык. После вечеринки по случаю 85-летию Шахтера не знаю, что со мной произошло. Сел за руль и поехал.

Это не красит любого мужчину, так нельзя делать. Я очень жестко к этому отношусь. На следующий день принес извинения общественности в соцсетях. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был шок. Сразу уехал с семьей после инцидента. До сих пор не могу понять, что случилось. Слава богу, что никто не пострадал!

Больше не хочу особо вспоминать об этом. Кринжово себя чувствую. Это очень большой урок для меня», - сказал Шевчук.