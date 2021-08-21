Вячеслав ШЕВЧУК: «Выпиваю несколько бокалов – и мне гаплык»

Экс-игрок сборной Украины впервые раскрыл всю правду пьяных разборок с полицией

  • 21.08.2021 16:15
  • 2177 просмотров
  • 11 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Выпиваю несколько бокалов – и мне гаплык»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Легенда донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал скандальный инцидент с полицией, случившийся в мае.

«Я люблю выпить вино красное или пиво на разлив холодное. Выпиваю несколько бокалов и мне гаплык. После вечеринки по случаю 85-летию Шахтера не знаю, что со мной произошло. Сел за руль и поехал.

Это не красит любого мужчину, так нельзя делать. Я очень жестко к этому отношусь. На следующий день принес извинения общественности в соцсетях. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был шок. Сразу уехал с семьей после инцидента. До сих пор не могу понять, что случилось. Слава богу, что никто не пострадал!

Больше не хочу особо вспоминать об этом. Кринжово себя чувствую. Это очень большой урок для меня», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.08.2021 16:58
    +1
    scorpio16, 21.08.2021 16:37
    В цій ситуації не все так однозначно , багато запитань:
    1) все журналісти , колишні гравці , кажуть що Шевчук це майже український Роналду , який працює над своїм тілом і харчуванням
    2) знаючи , що людині достатньо короб понюхати і він готовий , атут давали келих випити і не один і потім не зупинили , коли сідав за кермо
    Шевчук дійсно винен сам , але є сумніви чи дійсно він сам пив , чи як часто в нас буває є купка людей ,яка навколо тебе стоїть і підбурює " та що ти не починай, таке свято такий день , давай , один келих , за клуб " ( а там де один там і два )
    Ага, сначала напоили, а потом такие "Славик, ну шо набухался? Садись за руль и едь домой, мы настаиваем!". Нахера вы ищете алкоголику за рулем оправдания? Только потому что он никого не переехал? Так он бы сделал это снова, если бы его не поймали, потому что срать он хотел на всех, кроме Ахметова. Ринат Леонидыча он подвел, и только из-за этого ему плохо.
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    Trollface
    Trollface, 21.08.2021 16:52
    0
    Когда менты взяли за яйца, визжал как свинья.
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    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 21.08.2021 16:45
    +1
    иногда лучше молчать чем говорить
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    alex73776
    online
    alex73776, 21.08.2021 16:40
    +1
    да ему надо было не так сказать,типо пьянея просто от запаха,а на юбилее сколько бухла было,вот я нанюхался- и мне гаплык,а так я не пью))
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    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 21.08.2021 16:37
    +1
    На случай пьяного вождения есть прописанное в законе наказание. Уверен, Шевчук воспримет его как должное. Ранее ничего плохого за ним не наблюдалось. Нечего из этого инцидента делать какие-то глобальные выводы и раздувать слона.
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    scorpio16
    online
    scorpio16, 21.08.2021 16:37
    +2
    Robert Monroe, 21.08.2021 16:23
    Чувак, знаючи, що після кількох келихів йому гаплик, мало того, що напивається, так ще й потім сідає за кермо. А після того, як його спіймали на гарячому, розповідає, наскільки він серйозно до цього ставиться. Якась чисто донецька логіка. І кому потрібні його вибачення? Слава Богу, що це неадекватне мурло нікого не переїхало.
    В цій ситуації не все так однозначно , багато запитань:
    1) все журналісти , колишні гравці , кажуть що Шевчук це майже український Роналду , який працює над своїм тілом і харчуванням
    2) знаючи , що людині достатньо короб понюхати і він готовий , атут давали келих випити і не один і потім не зупинили , коли сідав за кермо
    Шевчук дійсно винен сам , але є сумніви чи дійсно він сам пив , чи як часто в нас буває є купка людей ,яка навколо тебе стоїть і підбурює " та що ти не починай, таке свято такий день , давай , один келих , за клуб " ( а там де один там і два )
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 21.08.2021 16:37
    0
    так пописать ему все же дали или нет?
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    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 16:33
    +2
    Есть такое у некоторых. Со мной работал электрик, у которого после 2 по 50 гр. заплетался язык. А если ещё 50, то у него утром был похмельный синдром.
    Другие же утром и после 0,5 л как пионеры. Особенности организма.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 21.08.2021 16:29
    0
    Robert Monroe, 21.08.2021 16:23
    Чувак, знаючи, що після кількох келихів йому гаплик, мало того, що напивається, так ще й потім сідає за кермо. А після того, як його спіймали на гарячому, розповідає, наскільки він серйозно до цього ставиться. Якась чисто донецька логіка. І кому потрібні його вибачення? Слава Богу, що це неадекватне мурло нікого не переїхало.
    открою тебе секрет-50 прпоцентов богатых и влиятельных людей ездят в своих регионах бухие...его просто слили
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    ksv240653
    ksv240653, 21.08.2021 16:26
    0
    Олицетворение тупости
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 21.08.2021 16:23
    +1
    Чувак, знаючи, що після кількох келихів йому гаплик, мало того, що напивається, так ще й потім сідає за кермо. А після того, як його спіймали на гарячому, розповідає, наскільки він серйозно до цього ставиться. Якась чисто донецька логіка. І кому потрібні його вибачення? Слава Богу, що це неадекватне мурло нікого не переїхало.
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