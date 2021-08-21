Аллахьяр вызван в сборную Ирана

Нападающий луганской «Зари» Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в национальную сборную Ирана.
В рамках сбора команда проведет два матча в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.
Сначала 2 сентября Иран сыграет дома в Тегеране с Сирией, а затем на выезде с Ираком в столице Катара Дохе 7 сентября.
Ранее сообщалось, что интерес к иранскому форварду проявляют бельгийские «Брюгге» и «Андерлехт».
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Источник — ФК Заря
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