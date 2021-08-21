Аллахьяр вызван в сборную Ирана

20-летний форвард отправится в расположение национальной команды

  • 21.08.2021 15:55
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  • 1 комментарий
Аллахьяр вызван в сборную Ирана
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Нападающий луганской «Зари» Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в национальную сборную Ирана.

В рамках сбора команда проведет два матча в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

Сначала 2 сентября Иран сыграет дома в Тегеране с Сирией, а затем на выезде с Ираком в столице Катара Дохе 7 сентября.

Ранее сообщалось, что интерес к иранскому форварду проявляют бельгийские «Брюгге» и «Андерлехт».

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 21.08.2021 15:58
    0
    А шахаба угробив Вітя скрипник
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