Аллахьяр вызван в сборную Ирана

Нападающий луганской «Зари» Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в национальную сборную Ирана.

В рамках сбора команда проведет два матча в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

Сначала 2 сентября Иран сыграет дома в Тегеране с Сирией, а затем на выезде с Ираком в столице Катара Дохе 7 сентября.

Ранее сообщалось, что интерес к иранскому форварду проявляют бельгийские «Брюгге» и «Андерлехт».