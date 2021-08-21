Вячеслав ШЕВЧУК: «Это была моя ошибка. Она обнулила все»

Экс-защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, какой репутационный урон нанесли разборки с полицией.

«Я ушел с телеканалов «Футбол», потерял роль в историческом фильме. Несколько контрактов было отличных и эта ситуация обнулила все.

Люди, которые меня хорошо знают, понимают, что это - единичный случай. Кто-то оскорблял в соцсетях. Я редко кому отписываю, но я извинился и перевел разговор в нормальное русло.

Я не смотрел это видео. Я даже свои матчи или программы со своим участием не смотрю.

Это была моя ошибка, очень сильный психологический удар», - сказал Шевчук.