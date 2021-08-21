Вячеслав ШЕВЧУК: «Это была моя ошибка. Она обнулила все»

Экс-игрок сборной Украины рассказал, какую цену заплатил после конфликта с полицией

  • 21.08.2021 15:22
  • 1100 просмотров
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Это была моя ошибка. Она обнулила все»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Экс-защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, какой репутационный урон нанесли разборки с полицией.

«Я ушел с телеканалов «Футбол», потерял роль в историческом фильме. Несколько контрактов было отличных и эта ситуация обнулила все.

Люди, которые меня хорошо знают, понимают, что это - единичный случай. Кто-то оскорблял в соцсетях. Я редко кому отписываю, но я извинился и перевел разговор в нормальное русло.

Я не смотрел это видео. Я даже свои матчи или программы со своим участием не смотрю.

Это была моя ошибка, очень сильный психологический удар», - сказал Шевчук.

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Источник — BurBuzz

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Panama2830
    Panama2830, 21.08.2021 15:38
    0
    Ага, а ти переглянь обов’язково … на обоссцанного алкаша…неадеквата…
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    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 21.08.2021 15:32
    +2
    Держись, Слава, и не повторяй ошибок, может кому-то другому твой пример будет наукой...
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.08.2021 15:25
    0
    Видел кусок рекламы на футболах.
    "Я не ангел, но найдутся те, кому не понравится шелест моих крыльев"
    Аж прослезился с этого волчьего цитатника, или "50 статусов вКонтакте"
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