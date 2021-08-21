Вячеслав ШЕВЧУК: «Это была моя ошибка. Она обнулила все»

Экс-защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, какой репутационный урон нанесли разборки с полицией.
«Я ушел с телеканалов «Футбол», потерял роль в историческом фильме. Несколько контрактов было отличных и эта ситуация обнулила все.
Люди, которые меня хорошо знают, понимают, что это - единичный случай. Кто-то оскорблял в соцсетях. Я редко кому отписываю, но я извинился и перевел разговор в нормальное русло.
Я не смотрел это видео. Я даже свои матчи или программы со своим участием не смотрю.
Это была моя ошибка, очень сильный психологический удар», - сказал Шевчук.
Источник — BurBuzz
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"Я не ангел, но найдутся те, кому не понравится шелест моих крыльев"
Аж прослезился с этого волчьего цитатника, или "50 статусов вКонтакте"
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