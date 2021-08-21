Сидклея хочет подписать еще один зарубежный клуб

Бразильским вингером интересуется греческий ПАОК

  • 21.08.2021 15:06
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Сидклея хочет подписать еще один зарубежный клуб
© ФК Динамо Киев. Сидклей

28-летний бразильский вингер киевского «Динамо» Сидклей имеет еще один вариант для продолжения карьеры.

Им интересуется греческий ПАОК. Ранее была информация, что чемпион Украины хочет расстаться с игроком, а в его подписании заинтересован немецкий «Вердер».

Контракт Сидклея принадлежит «Динамо» с лета 2018 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 5 миллионов евро. Сейчас ориентировочная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

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