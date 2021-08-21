Сидклея хочет подписать еще один зарубежный клуб

28-летний бразильский вингер киевского «Динамо» Сидклей имеет еще один вариант для продолжения карьеры.

Им интересуется греческий ПАОК. Ранее была информация, что чемпион Украины хочет расстаться с игроком, а в его подписании заинтересован немецкий «Вердер».

Контракт Сидклея принадлежит «Динамо» с лета 2018 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 5 миллионов евро. Сейчас ориентировочная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.