Сидклея хочет подписать еще один зарубежный клуб

28-летний бразильский вингер киевского «Динамо» Сидклей имеет еще один вариант для продолжения карьеры.
Им интересуется греческий ПАОК. Ранее была информация, что чемпион Украины хочет расстаться с игроком, а в его подписании заинтересован немецкий «Вердер».
Контракт Сидклея принадлежит «Динамо» с лета 2018 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 5 миллионов евро. Сейчас ориентировочная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
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