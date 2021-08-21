Владимир МИКИТИН: «Это серьезный вызов для Петракова»

Специалист поделился мнением о новом наставнике сборной Украины по футболу

  • 21.08.2021 13:22
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Владимир МИКИТИН: «Это серьезный вызов для Петракова»
© УАФ. Александр Петраков

Экс-игрок сборной Украины Владимир Mикитин поделился мнением о новом наставнике украинской национальной команды — 64-летнем Александре Петракове.

«С Петраковым знаком давно, особенно часто контактировали, когда он возглавлял юниорскую сборную Украины, а я — «Зарю» U-19. Неоднократно присутствовал и на наших матчах. Очень ответственный, требовательный специалист, сильный мотиватор. Я считаю, что было принято правильное решение, когда доверили Александру Васильевичу главную команду страны.  Очень хочу, чтобы у него получилось.

Это будет серьезный вызов для Петракова. Одно дело добиваться успехов с молодежью и совсем другое — со взрослыми. Очень много будет зависеть от того, как быстро Петраков найдет общий язык с лидерами сборной. Надеюсь, что он сумеет доказать свой высокий профессиональный уровень и на этом «фронте». А в том, что он никому не будет давать спуску — убежден.

Единственное, что немного беспокоит, так то, что сборные, которыми руководил раньше Петраков, действовали, преимущественно, от обороны. Национальная сборная Украины под опекой его предшественника Андрея Шевченко придерживалась несколько другого стиля. Посмотрим, удастся ли Петракову найти «золотую» середину, которая сделает нашу сборную еще сильнее», — считает Микитин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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