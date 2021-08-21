Стало известно, когда Мораес вернется в Украину

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, когда вернется в Украину. Сейчас футболист находится в Бразилии, где продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

«Приблизительно через 40 дней», — написал Мораес, отвечая на вопрос в Instagram о времени своего возвращения.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не будет продлевать контракт с Мораесом. Текущее соглашение «горняков» с футболистом рассчитано до конца декабря.

В минувшем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.