Стало известно, когда Мораес вернется в Украину

Форвард «Шахтера» восстанавливается после травмы в Бразилии

  • 21.08.2021 12:34
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Стало известно, когда Мораес вернется в Украину
© Instagram. Жуниор Мораес

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, когда вернется в Украину. Сейчас футболист находится в Бразилии, где продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

«Приблизительно через 40 дней», — написал Мораес, отвечая на вопрос в Instagram о времени своего возвращения.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не будет продлевать контракт с Мораесом. Текущее соглашение «горняков» с футболистом рассчитано до конца декабря.

В минувшем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

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