Александр КУЧЕР: «Противопоставим Оболони свои козыри»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер — о подготовке к ближайшей игре чемпионата. В воскресенье, 22 августа, желто-синие примут киевскую «Оболонь». Начало встречи на стадионе «Металлист» в 18:45.

«Конечно, понимаем важность этого матча. «Оболонь» — хорошая команда, сыгранная, мало пропускает, тоже идет без поражений. Так что, думаю, нас ждет хороший поединок.

Мы готовимся, смотрим соперника, разбираем его сильные стороны и будем противопоставлять ему свои козыри», — сказал Александр Кучер.

После четырех туров чемпионата Первой лиги «Металлист» с 12 очками делит лидерство с «Кривбассом». «Оболонь», в активе которой 7 очков и одна игра в запасе, идет четвертой.