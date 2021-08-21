Александр КУЧЕР: «Противопоставим Оболони свои козыри»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер — о подготовке к ближайшей игре чемпионата. В воскресенье, 22 августа, желто-синие примут киевскую «Оболонь». Начало встречи на стадионе «Металлист» в 18:45.
«Конечно, понимаем важность этого матча. «Оболонь» — хорошая команда, сыгранная, мало пропускает, тоже идет без поражений. Так что, думаю, нас ждет хороший поединок.
Мы готовимся, смотрим соперника, разбираем его сильные стороны и будем противопоставлять ему свои козыри», — сказал Александр Кучер.
После четырех туров чемпионата Первой лиги «Металлист» с 12 очками делит лидерство с «Кривбассом». «Оболонь», в активе которой 7 очков и одна игра в запасе, идет четвертой.
Источник — ФК Металлист
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