Александр КУЧЕР: «Противопоставим Оболони свои козыри»

Наставник «Металлиста» рассказал о подготовке поединка с киевским клубом

  • 21.08.2021 11:38
  • 214 просмотров
  • 3 комментария
Александр КУЧЕР: «Противопоставим Оболони свои козыри»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер — о подготовке к ближайшей игре чемпионата. В воскресенье, 22 августа, желто-синие примут киевскую «Оболонь». Начало встречи на стадионе «Металлист» в 18:45.

«Конечно, понимаем важность этого матча. «Оболонь» — хорошая команда, сыгранная, мало пропускает, тоже идет без поражений. Так что, думаю, нас ждет хороший поединок.

Мы готовимся, смотрим соперника, разбираем его сильные стороны и будем противопоставлять ему свои козыри», — сказал Александр Кучер.

После четырех туров чемпионата Первой лиги «Металлист» с 12 очками делит лидерство с «Кривбассом». «Оболонь», в активе которой 7 очков и одна игра в запасе, идет четвертой.

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Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 21.08.2021 12:31
    0
    Пиво, водка, колбаса!
    Харьков лучше Спартака!
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 21.08.2021 12:30
    0
    Alibabaevich, 21.08.2021 12:19
    Уверен это будет самая зрелищная игра всего уикенда в украинском футболе.
    Шо там украинского! Берите выше! Усего всемирного!
    Ссылка
    Alibabaevich
    Alibabaevich, 21.08.2021 12:19
    0
    Уверен это будет самая зрелищная игра всего уикенда в украинском футболе.
    Ссылка
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