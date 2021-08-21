В поединке 2-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома разгромил «Штутгарт» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лейпциг» — «Штутгарт» — 4:0
Голы: Собослои, 38, 52, Форсберг, 46, Андре Силва, 65, с пенальти
События матча
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
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Источник — YouTube
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