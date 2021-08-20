Поиздевались над швабами. РБ Лейпциг отправил 4 гола в ворота Штутгарта

В матче 2-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Штутгарт» (4:0).
У победителей дубль оформил Доминик Собослаи, по голу забили Эмиль Форсберг и Андре Силва, реализовавший пенальти.
«РБ Лейпциг» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
Бундеслига. 2-й тур
«РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 4:0
Голы: Собослои, 38, 52, Форсберг, 46, Андре Силва, 65 (пен).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Мукьеле, 76), Клостерманн, Симакан, Гвардиол, Нкунку (Поульсен, 82), Собослаи (Забитцер, 69), Айдара (Лаймер, 69), Адамс, Форсберг, Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).
«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 84), Клемент (Мийо, 73), Эндо, Ферстер (Томми, 81), Климовиц (Калайджич, 73), Массимо, Эль-Гаддиуи (Дидави, 46).
Предупреждения: Кемпф, 64. Ферстер, 68. Мавропанос, 71.
Судья: Бадштюбнер.
20 августа. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Источник — Sport.ua
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