2-й тур
РБ Лейпциг
4 : 0
Штутгарт
20.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Поиздевались над швабами. РБ Лейпциг отправил 4 гола в ворота Штутгарта

У победителей дубль оформил Доминик Собослаи

  • 20.08.2021 23:41
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Поиздевались над швабами. РБ Лейпциг отправил 4 гола в ворота Штутгарта
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Штутгарт» (4:0).

У победителей дубль оформил Доминик Собослаи, по голу забили Эмиль Форсберг и Андре Силва, реализовавший пенальти.

«РБ Лейпциг» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Бундеслига. 2-й тур

«РБ Лейпциг»  «Штутгарт»  4:0

Голы: Собослои, 38, 52, Форсберг, 46, Андре Силва, 65 (пен).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Мукьеле, 76), Клостерманн, Симакан, Гвардиол, Нкунку (Поульсен, 82), Собослаи (Забитцер, 69), Айдара (Лаймер, 69), Адамс, Форсберг, Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 84), Клемент (Мийо, 73), Эндо, Ферстер (Томми, 81), Климовиц (Калайджич, 73), Массимо, Эль-Гаддиуи (Дидави, 46).

Предупреждения: Кемпф, 64. Ферстер, 68. Мавропанос, 71.

Судья: Бадштюбнер.

20 августа. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

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