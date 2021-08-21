ПАЛЯНИЦА: Перед Евро Ярмоленко тоже много пропустил, но это ему не помешало

Специалист поделился ожиданиями от ближайших поединков сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

  • 21.08.2021 10:55
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ПАЛЯНИЦА: Перед Евро Ярмоленко тоже много пропустил, но это ему не помешало
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

— То, что у Александра Петракова будет очень мало времени для сбора информации об игроках — проблема?
— Не думаю, поскольку Петраков уже на протяжении многих лет возглавляет сборные разных возрастных групп, поэтому знает возможности не только ведущих игроков, но и ближайшего резерва. Да и работа клубного тренера и сборной кардинально  отличаются. В клубе — это ежедневный труд, а в сборной — в отведенные УЕФА окна. У Петракова есть в этом опыт.

— Вас не беспокоит, что нашим ведущим исполнителям —  Зинченко, Ярмоленко, Mалиновскому — не хватает игровой практики, что в «Шахтере» мало доверяют кандидатам в сборную, а «Динамо», базовая команда сборной, после разгрома в спарринге от «Интера» (0:3) не смогла выиграть у скромного «Ингульца» (1:1)?
— Конечно, при желании можно все списать на начало сезона, однако я очень надеюсь, что наши ведущие игроки подойдут к противостояниям с Казахстаном и Францией во всеоружии. Припоминается, что перед финальной частью недавнего чемпионата Европы Ярмоленко тоже много пропустил, однако это не помешало ему стать одним из лучших в сборной.

— Будь ваша воля, кого бы вы еще включили в расширенный список кандидатов в сборную?
— В комитете сборных продуктивно поработали и, на мой взгляд, из достойных не забыли никого. Сейчас главное — избежать травм и при подготовке и учесть каждую мелочь. Пришло время решающих сражений.

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Источник — zbirna.com

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