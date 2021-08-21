ПАЛЯНИЦА: Перед Евро Ярмоленко тоже много пропустил, но это ему не помешало

Бывший нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

— То, что у Александра Петракова будет очень мало времени для сбора информации об игроках — проблема?

— Не думаю, поскольку Петраков уже на протяжении многих лет возглавляет сборные разных возрастных групп, поэтому знает возможности не только ведущих игроков, но и ближайшего резерва. Да и работа клубного тренера и сборной кардинально отличаются. В клубе — это ежедневный труд, а в сборной — в отведенные УЕФА окна. У Петракова есть в этом опыт.

— Вас не беспокоит, что нашим ведущим исполнителям — Зинченко, Ярмоленко, Mалиновскому — не хватает игровой практики, что в «Шахтере» мало доверяют кандидатам в сборную, а «Динамо», базовая команда сборной, после разгрома в спарринге от «Интера» (0:3) не смогла выиграть у скромного «Ингульца» (1:1)?

— Конечно, при желании можно все списать на начало сезона, однако я очень надеюсь, что наши ведущие игроки подойдут к противостояниям с Казахстаном и Францией во всеоружии. Припоминается, что перед финальной частью недавнего чемпионата Европы Ярмоленко тоже много пропустил, однако это не помешало ему стать одним из лучших в сборной.

— Будь ваша воля, кого бы вы еще включили в расширенный список кандидатов в сборную?

— В комитете сборных продуктивно поработали и, на мой взгляд, из достойных не забыли никого. Сейчас главное — избежать травм и при подготовке и учесть каждую мелочь. Пришло время решающих сражений.