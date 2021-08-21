Яремчук — Шевченко: «Благодарю за доверие»

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук обратился к бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который возглавлял «желто-синих» с 2016 по 2021 годы.

«Спасибо за все, тренер Андрей Шевченко. Благодарю за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах, горжусь, что играл под вашим руководством», — написал Яремчук.

В активе Яремчука 29 матчей за сборную Украины, где он забил 10 мячей.