Яремчук — Шевченко: «Благодарю за доверие»

Форвард сборной Украины обратился к бывшему наставнику национальной команды

  • 21.08.2021 09:20
  • 881 просмотр
  • 0 комментариев
Яремчук — Шевченко: «Благодарю за доверие»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук обратился к бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который возглавлял «желто-синих» с 2016 по 2021 годы.

«Спасибо за все, тренер Андрей Шевченко. Благодарю за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах, горжусь, что играл под вашим руководством», — написал Яремчук.

В активе Яремчука 29 матчей за сборную Украины, где он забил 10 мячей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности