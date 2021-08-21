ПАЛЯНИЦА: «Неизвестно, какой Петраков в работе со взрослыми футболистами»

Бывший форвард сборной Украины Александр Паляница поделился мнением о назначении 64-летнего специалиста Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины.

— Я не буду оригинален, поскольку тоже внимательно следил за тем, как разворачивались события с избранием наставника «сине-желтых». Я также считал фаворитом Сергея Реброва, но потом оказалось, что у него возникли проблемы с разрывом контракта с клубом «Аль-Айн». Но, если говорить глобально, то для меня появление у руля сборной Александра Петракова стало неожиданностью…

— А после того, как стало известно, что с Ребровым не получилось, кому бы вы отдали предпочтение?

— Знаете, при желании можно было бы назвать, к примеру, тройку специалистов, но сейчас не вижу в этом смысла. Тема уже закрыта.

— Чувствуется, что вас что-то тревожит в назначении Петракова…

— Беспокоит лишь одно обстоятельство: неизвестно, какой Петраков в работе со взрослыми футболистами. Ведь он отличался тем, что качественно работал с юношескими сборными Украины. А это две большие разницы. Тем более, что, в отличие от своих предшественников, Александр Васильевич не был именитым футболистом, поэтому сразу возникает вопрос: сумеет ли он найти общий язык, прежде всего, с лидерами главной команды страны. К тому же, времени на раскачку уже нет: в начале сентября нас ждут чрезвычайно важные матчи отборочного цикла чемпионата мира с Казахстаном и Францией.

Кстати, я не думаю, что Петраков рвался к этому назначению, он уже вошел в историю как тренер чемпионов мира U-20 в 2019 году. Здесь, скорее, присутствует желание Петракова доказать пессимистам, что он может добиваться успехов и со взрослыми командами. Посмотрим, что из этого получится.