ТАНКОВСКИЙ: «Надоели аренды. Полтора месяца ждал трансфера в Металлист»

Новичок «Металлиста» Вячеслав Танковский прокомментировал свой недавний переход из «Шахтера» в харьковский клуб:
«Я много разговаривал, очень долго ждал (где-то месяца полтора), пока это все решится.
Сначала хотели в аренду, но я был категорически против. Потому что уже надоело ездить по арендам, хочется перейти на полноценный контракт и работать с командой.
«Металлист» – это большой клуб, который играл в УПЛ, Лиге Европы. Зрители здесь любят футбол, и это мне понравилось. Я готов здесь играть».
Источник — Футбол 1/2/3
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