ТАНКОВСКИЙ: «Надоели аренды. Полтора месяца ждал трансфера в Металлист»

Новичок «Металлиста» прокомментировал свой переход из «Шахтера»

  • 21.08.2021 06:23
  • 1157 просмотров
  • 1 комментарий
ТАНКОВСКИЙ: «Надоели аренды. Полтора месяца ждал трансфера в Металлист»
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Танковский

Новичок «Металлиста» Вячеслав Танковский прокомментировал свой недавний переход из «Шахтера» в харьковский клуб:

«Я много разговаривал, очень долго ждал (где-то месяца полтора), пока это все решится.

Сначала хотели в аренду, но я был категорически против. Потому что уже надоело ездить по арендам, хочется перейти на полноценный контракт и работать с командой.

«Металлист» – это большой клуб, который играл в УПЛ, Лиге Европы. Зрители здесь любят футбол, и это мне понравилось. Я готов здесь играть».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 06:39
    0
    Просто хотел жить в Харькове, а не в Краматорске.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности