20 августа состоялся матч 5-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» переиграла «Металлист 1925» (2:0).
Зрители увидели два гола и один незабитый пенальти. Смотрите фотогалерею поединка от Sport.ua.
ФОТО. Полтавская битва: Ворскла – Металлист 1925. Как это было
Автор фото: Кирилл Дымов, Sport.ua
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Источник — Sport.ua
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