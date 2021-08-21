Журналист: Ворскла опровергла информацию о переходе Луизао в Радомяк

Хавбек «Ворсклы» Луизао не покинет полтавскую команду в текущее межсезонье.

По информации журналиста Николая Середича, полтавский клуб опроверг информацию о переходе бразильского полузащитника в польский «Радомяк».

В заявку «Ворсклы» на матчи УПЛ Луизао пока что не попадает из-за травмы. За два года в Полтаве Луизао сыграл 35 матчей и забил 1 гол.

Источник: польский клуб готов купить у Ворсклы бразильского хавбека