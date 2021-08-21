2-й тур
Бетис
1 : 1
Кадис
20.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Негредо все еще забивает. Бетис и Кадис разошлись миром в Ла Лиге

Счет сравнял форвард хозяев поля Хуан Мигель Хуанми

  • 21.08.2021 00:58
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Негредо все еще забивает. Бетис и Кадис разошлись миром в Ла Лиге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Негредо (слева)

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Кадисом» (1:1).

На 11-й минуте гол с пенальти забил 36-летний форвард команды гостей Альваро Негредо. Вскоре счет сравнял форвард хозяев поля Хуан Мигель Хуанми.

Ла Лига. 2-й тур

«Бетис» – «Кадис» – 1:1

Голы: Хуанми, 22 – Негредо, 11 (пен).

«Бетис»: Руй Силва, Виктор Руис, Монтойя (Хоакин, 68), Миранда, Гуардадо (Тельо, 82), Каналес, Н.Фекир, Гонсалес, Родри (Виллиам Карвалью, 69), Хуанми (Лорен Морон, 87), Борха Иглесиас (Руибаль, 69).

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Эспино, Акапо, Фали, Йенссон (Карселeн, 46), Аларкон (М.Кальдерон, 88), Негредо (Осмаич, 69), Переа (Фернандес, 46), Лосано (Хименес, 76), Санчес.

Предупреждения: Руй Силва, 8. Монтойя, 62. Руибаль, 90+4. Миранда, 90+4.

Судья: Писарро Гомес.

20 августа. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

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Источник — Sport.ua

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