Негредо все еще забивает. Бетис и Кадис разошлись миром в Ла Лиге

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Кадисом» (1:1).
На 11-й минуте гол с пенальти забил 36-летний форвард команды гостей Альваро Негредо. Вскоре счет сравнял форвард хозяев поля Хуан Мигель Хуанми.
Ла Лига. 2-й тур
«Бетис» – «Кадис» – 1:1
Голы: Хуанми, 22 – Негредо, 11 (пен).
«Бетис»: Руй Силва, Виктор Руис, Монтойя (Хоакин, 68), Миранда, Гуардадо (Тельо, 82), Каналес, Н.Фекир, Гонсалес, Родри (Виллиам Карвалью, 69), Хуанми (Лорен Морон, 87), Борха Иглесиас (Руибаль, 69).
«Кадис»: Ледесма, Ароян, Эспино, Акапо, Фали, Йенссон (Карселeн, 46), Аларкон (М.Кальдерон, 88), Негредо (Осмаич, 69), Переа (Фернандес, 46), Лосано (Хименес, 76), Санчес.
Предупреждения: Руй Силва, 8. Монтойя, 62. Руибаль, 90+4. Миранда, 90+4.
Судья: Писарро Гомес.
20 августа. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Источник — Sport.ua
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