КРИВЕНЦОВ: «У нас было много моментов и предпосылок, чтобы забить голы»

Главный тренер «Металлиста 1925»​​​​​​​ пояснил причину поражения от «Ворсклы»

  • 20.08.2021 23:20
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КРИВЕНЦОВ: «У нас было много моментов и предпосылок, чтобы забить голы»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов на пресс-конференции после игры 5-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:2) сказал:

– Поздравляю «Ворсклу» с победой. Нам нужно повышать свой индивидуальный уровень игры. Это касается как игры в обороне, так и в атаке. Сегодня у нас было много моментов и предпосылок, чтобы забить хотя бы один гол, а может, и два. Но не получилось.

 Накануне матча вы обещали не отказываться от привычной манеры игры. Обещали высокий прессинг и быстрый переход из обороны в атаку. В первом тайме мы этого не увидели. Это вы лукавили, или «Ворскла» не давала сделать?

– Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит, что он так не будет играть.

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Источник — ФК Ворскла

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