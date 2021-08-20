Владимир ЧЕСНАКОВ: «На Ворсклу много грязи вылили. А мы в баню ходим»

Игрок рассказал об удачной серии в чемпионате

  • 20.08.2021 22:09
  • 676 просмотров
  • 8 комментариев
Владимир ЧЕСНАКОВ: «На Ворсклу много грязи вылили. А мы в баню ходим»
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Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал победу 2:0 над «Металлистом 1925» в матче 5-го тура УПЛ.

Несмотря на ранний вылет из еврокубков, команда пока не проигрывает в чемпионате.

«Особенно первый тайм получился хорошим. Мой гол? Да, больше двух лет не забивал. Это класс, радость. Хорошо, что команда выиграла, и приятно поучаствовать. Удачная серия у нас за счет коллектива. После поражения от КуПСа много грязи на нас вылили, и из этой грязи только мы сами себя вытащим».

«Мы собрались на базе, улыбаемся и поддерживаем друг друга. Баня у нас есть. Мы там собираемся. В этот сезон в баню у нас как никогда много людей. Раньше было 5-7 человек, а сейчас человек 16, сидим и паримся», - сказал Чеснаков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 20.08.2021 22:49
    0
    От негодяи грязь на них вылили...Володя, ты говори да не заговаривайся, а что вы ее не заслужили?!грязь то? и всем вам не почем, сказал бы раскаиваемся и тд.... ан нет! они "улыбаются и поддерживаеют друг друга....в бане.... " Завязывай играть с таким подходом, или в банщики.
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    Микола
    online
    Микола, 20.08.2021 22:42
    0
    От каких то финов так обгадились, что никакая баня вонь не смоет...
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 20.08.2021 22:36
    0
    Самі ви на себе вилили, нащо та мова
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    BekXan
    BekXan, 20.08.2021 22:33
    -3
    Капитан всё все понимают.А одни неадекватыши с больными мозгами по веткам срут.А время идёт и делайте своё дело.Колос Зарёй круче обосрались.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 20.08.2021 22:31
    0
    Сидим и не паримся
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    u6464u
    online
    u6464u, 20.08.2021 22:27
    0
    Видно что вы только для этого и созданы, по баням ходить, футбол это не ваше
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 20.08.2021 22:24
    0
    Мабуть у фінську після куопса тільки і ходять🤣
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    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 20.08.2021 22:13
    0
    Не в ту баню пошли перед еврокубковой игрой
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