Владимир ЧЕСНАКОВ: «На Ворсклу много грязи вылили. А мы в баню ходим»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал победу 2:0 над «Металлистом 1925» в матче 5-го тура УПЛ.

Несмотря на ранний вылет из еврокубков, команда пока не проигрывает в чемпионате.

«Особенно первый тайм получился хорошим. Мой гол? Да, больше двух лет не забивал. Это класс, радость. Хорошо, что команда выиграла, и приятно поучаствовать. Удачная серия у нас за счет коллектива. После поражения от КуПСа много грязи на нас вылили, и из этой грязи только мы сами себя вытащим».

«Мы собрались на базе, улыбаемся и поддерживаем друг друга. Баня у нас есть. Мы там собираемся. В этот сезон в баню у нас как никогда много людей. Раньше было 5-7 человек, а сейчас человек 16, сидим и паримся», - сказал Чеснаков.