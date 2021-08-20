Юрий МАКСИМОВ: «Второй тайм как всегда. Спасибо Ризныку, что потащил»

Наставник сетует на слабую скамейку запасных

  • 20.08.2021 21:58
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  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Второй тайм как всегда. Спасибо Ризныку, что потащил»
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Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу 2:0 в матче 5-го тура УПЛ над «Металлистом 1925».

Команда набрала 11 очков.

«В первом тайме получил удовольствие, комбинировали, хорошо атаковали. А второй тайм как всегда. Пенальти в наши ворота, и спасибо Диме Ризныку, что потащил. Переломный момент был, если бы они забили, то было бы тяжело. Настроение ребята подняли».

«Без поражений идем? Единственная проблема, что игроки, которые выходят на поле, не помогают. Они должны улучшать игру. Усиление? Все нормальные футболисты уже давно играют», - сказал Максимов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 20.08.2021 22:35
    0
    Максимов хватит ныть !На то ты и тренер что бы тех игроков подводить к форме и уровню.
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