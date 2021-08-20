Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нет у Металлиста 1925 форварда. Нет его»

Наставник разочарован тем, что команда не реализует моменты

  • 20.08.2021 21:50
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  • 2 комментария
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нет у Металлиста 1925 форварда. Нет его»
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Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от Ворсклы 0:2 в матче 5-го тура УПЛ.

«Игра оставила двоякое впечатление. У нас не все получалось, принимались не те решения в контратаках. Нужно завершать это ударами. И было много индивидуальных ошибок. Не могу сказать, что уступили по созданным моментам. На один гол наиграли, но сами пропустили из-за индивидуальных ошибок. Но игроков похвалил за работу. И забей пенальти - еще посмотрели бы, как игра сложилась».

«К сожалению, не можем свои шансы конвертировать в голы. Нужен нападающий, но нет его. Нет. Из того, что есть, то и играем», - сказал Кривенцов.

Ранее клуб подписал форварда Марлисона, но он на поле не вышел.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 20.08.2021 22:21
    0
    Ааааа,ну да есть кому автоголы забивать Пардон пробачте
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    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 20.08.2021 22:10
    0
    Недокоманда!!! А защита и вратарь есть??? Разве???
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