Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нет у Металлиста 1925 форварда. Нет его»

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от Ворсклы 0:2 в матче 5-го тура УПЛ.

«Игра оставила двоякое впечатление. У нас не все получалось, принимались не те решения в контратаках. Нужно завершать это ударами. И было много индивидуальных ошибок. Не могу сказать, что уступили по созданным моментам. На один гол наиграли, но сами пропустили из-за индивидуальных ошибок. Но игроков похвалил за работу. И забей пенальти - еще посмотрели бы, как игра сложилась».

«К сожалению, не можем свои шансы конвертировать в голы. Нужен нападающий, но нет его. Нет. Из того, что есть, то и играем», - сказал Кривенцов.

Ранее клуб подписал форварда Марлисона, но он на поле не вышел.