ВИДЕО. Ворскла удвоила перевес – автогол Ткачука. Батюшин не забил пенальти

20 августа проходит матч 5-го тура УПЛ, в котором играют «Ворскла» и «Металлист 1925».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Во втором тайме «Ворскла» удвоила перевес – автогол Евгения Ткачука. Перед тем у гостей Юрий Батюшин не забил пенальти.
Незабитый пенальти. Юрий Батюшин (Металлист 1925), 47 мин
ГОЛ! 2:0. Евгений Ткачук, 55 мин (автогол)
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Источник — Sport.ua
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