ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинского защитника

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с защитником Юрием Романюком.
24-летний украинец действует на позиции правого защитника.
С осени прошлого года Романюк играл за «Агробизнес». В нынешнем сезоне Первой лиги провел 3 матча и сделал 1 голевую передачу.
Ранее Романюк выступал за «Волынь», «Черноморец» и «Днепр-1».
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Источник — ФК Металлист
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