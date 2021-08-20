ВИДЕО. Ворскла вышла вперед. Чеснаков забил в ворота Металлиста 1925

20 августа проходит матч 5-го тура УПЛ, в котором играют «Ворскла» и «Металлист 1925».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В первом тайме «Ворскла» вышла вперед. Чеснаков забил гол в ворота «Металлиста 1925» на 41-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Владимир Чеснаков, 41 мин.
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Источник — Sport.ua
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