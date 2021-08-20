ВЕРНИДУБ: «Шериф сделал половину дела. Будем играть против всей Хорватии»

Молдавский «Шериф» под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба находится в шаге от сенсационного выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Команда в первом матче плей-офф квалификации разгромила «Динамо» Загреб 3:0.

- Тирасполь в ночь со вторника на среду гулял до утра?

- Думаю, мы порадовали наших болельщиков, особенно тех, кто был на игре. Сумасшедшая поддержка с их стороны! Хочется, чтобы они приходили на все наши игры и получали удовольствие от футбола «Шерифа». Футбол, это ведь как театр! Есть большое желание, чтобы так оно и продолжалось.

- У вас эмоции уже улеглись или адреналин до сих пор бушует в крови?

- Знаете, в игре было столько эмоций и вообще столько всего, что после свистка ощущал себя так, будто сам этот матч полностью отыграл на поле. Не возле бровки был, а на газоне. Но сейчас, в принципе, уже успокоился и понимаю: полдела мы сделали. Но его нужно довести до конца. 25 августа ответная игра, и я понимаю, что нас ждет в Загребе. Там мы будем играть против всей Хорватии. Ведь «Динамо» - это, можно сказать, и есть вся Хорватия.

Думаю, самое важное на этой неделе - это донести до своих ребят мысль, что мы действительно сделали половину дела. Но прежде всего нужно его закончить. А для этого необходимо выходить на поле, как я всегда говорю, с горячим сердцем и холодной головой. То есть еще внимательнее проанализировать все, что было в первой игре в Тирасполе. И что нас может ожидать в Загребе. Прекрасно понимаю, и ребятам об этом говорю, - «Динамо» очень хорошая команда. Действительно европейского уровня. Она - практически постоянный участник Лиги Европы и квалификации в Лигу Чемпионов.