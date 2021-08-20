Президент Аталанты: «Продали Гомеса из-за неуважения к клубу»

После того, как хавбек «Севильи» Алехандро Гомес высказал свою версию причин ухода из «Аталанты», конфликт, который привел к трансферу в январе, прокомментировал и президент «Аталанты» Антонио Перкасси:
«Мне жаль снова говорить об этой истории, но продажа Алехандро Гомеса была осуществлена из-за недисциплинированности и неуважения к «Аталанте». Больше мне добавить нечего».
Алехандро Гомес выступал за «Аталанту» с сентября 2014 года.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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