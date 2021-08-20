Президент Аталанты: «Продали Гомеса из-за неуважения к клубу»

Антонио Перкасси рассказал свою версию событий

  • 20.08.2021 18:33
  • 1252 просмотра
  • 5 комментариев
Президент Аталанты: «Продали Гомеса из-за неуважения к клубу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

После того, как хавбек «Севильи» Алехандро Гомес высказал свою версию причин ухода из «Аталанты», конфликт, который привел к трансферу в январе, прокомментировал и президент «Аталанты» Антонио Перкасси:

«Мне жаль снова говорить об этой истории, но продажа Алехандро Гомеса была осуществлена из-за недисциплинированности и неуважения к «Аталанте». Больше мне добавить нечего».

Алехандро Гомес выступал за «Аталанту» с сентября 2014 года.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 20.08.2021 19:45
    0
    -smart--Forever, 20.08.2021 19:20
    Просто если президент Аталанты умалчивает ПРИЧИНУ конфликта, то это явно проявляет свои амбиции культа личности.
    Если например в Шахте Тайсон проявлял какие-то несогласия с руководством, то руководство в лице Срны объяснило - В ЧЁМ ПРИЧИНА конфликта клуба и Тайсона
    Так Гомес рассказывал неделю назад, что гасперини попросил сыграть справа, а он там себя чувствует некомфортно и пробегал первый тайм слева не послушав седого. В замене был заменён плюс гасперини Леша зарядил и этот крашеный взбесился, мол да - был не прав, но рукоприкладства не потерплю даже от такого седого тренера
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 20.08.2021 19:20
    -1
    Face Control, 20.08.2021 19:12
    Бро, клуб тоже уважать нужно, это превыше всего так-то.
    Просто если президент Аталанты умалчивает ПРИЧИНУ конфликта, то это явно проявляет свои амбиции культа личности.
    Если например в Шахте Тайсон проявлял какие-то несогласия с руководством, то руководство в лице Срны объяснило - В ЧЁМ ПРИЧИНА конфликта клуба и Тайсона
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 20.08.2021 19:16
    -1
    Face Control, 20.08.2021 19:12
    Бро, клуб тоже уважать нужно, это превыше всего так-то.
    Олег, пойми, великие игроки требуют особенного подхода к себе. Я не знаю ньюнсов конфликта Алехандро, но думаю, что с ним поступили явно наплевательски, как с лидером Аталанты.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 19:12
    +1
    -smart--Forever, 20.08.2021 19:10
    Топ- игрок. И к нему, как ко всякому топ-игроку нужен особый подход. Естественно, если его мешать с серой футбольной массой, то понятно, что он проявит свои амбиции.
    Но видимо президенты любят СЕБЯ в футболе, чем футбол в себе
    Бро, клуб тоже уважать нужно, это превыше всего так-то.
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 20.08.2021 19:10
    -1
    Топ- игрок. И к нему, как ко всякому топ-игроку нужен особый подход. Естественно, если его мешать с серой футбольной массой, то понятно, что он проявит свои амбиции.
    Но видимо президенты любят СЕБЯ в футболе, чем футбол в себе
    Ссылка
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