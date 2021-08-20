Виктор СКРИПНИК: «0:3 - слишком много. Не считаю, что Заря это заслужила»

Тренер уверен, что команда заслужила забить в ворота соперника

  • 20.08.2021 18:11
  • 489 просмотров
  • 3 комментария
Виктор СКРИПНИК: «0:3 - слишком много. Не считаю, что Заря это заслужила»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил поражение 0:3 от венского «Рапида» в первом матче квалификации Лиги Европы.

«0:3 - это слишком много. Не считаю, что мы заслужили такой счет. Должны были забить несколько голов, а вот «Рапид» был безупречным - 3 удара и 3 гола».

«Очень обидное поражение, доставляет болезненные эмоции», - сказал Скрипник в комментарии австрийской Kronen Zeitung.

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Комментарии
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    Сергей Золотарь
    Сергей Золотарь, 20.08.2021 19:46
    0
    3:0 это слишком много!!!!!!Блядь нам бы 1:0 проиграть шоп шапку с головы не сбили.И это тренер??Позорище.Кто этого клоуна в сборную сватал????Позорищщщщщеееее
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    zzg77
    zzg77, 20.08.2021 19:23
    +1
    Не всегда всё бывает заслуженно! Иногда и Заря забивала незаслуженно, но счёт на табло и предъявить претензии, кроме себя больше некому.
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    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 19:15
    0
    Та да.
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