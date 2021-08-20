Виктор СКРИПНИК: «0:3 - слишком много. Не считаю, что Заря это заслужила»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил поражение 0:3 от венского «Рапида» в первом матче квалификации Лиги Европы.

«0:3 - это слишком много. Не считаю, что мы заслужили такой счет. Должны были забить несколько голов, а вот «Рапид» был безупречным - 3 удара и 3 гола».

«Очень обидное поражение, доставляет болезненные эмоции», - сказал Скрипник в комментарии австрийской Kronen Zeitung.