Хавбек Челси заразился коронавирусом

Полузащитник «Челси» Критиан Пулишич заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Томас Тухель.

Это значит, что Пулишич точно пропустит предстоящий матч второго тура АПЛ против «Арсенала» (22 августа). Также под большим вопросом участие Пулишича в матче третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» (28 августа).

В прошлом сезоне на счету Пулишича 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах за «Челси» в АПЛ. Ранее сообщалось о том, что «Челси» интересуется Саулем Ньигесом.