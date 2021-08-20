Хавбек Челси заразился коронавирусом

Болезнь выявили у Кристиана Пулишича

  • 20.08.2021 18:16
  • 391 просмотр
  • 1 комментарий
Хавбек Челси заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Полузащитник «Челси» Критиан Пулишич заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Томас Тухель.

Это значит, что Пулишич точно пропустит предстоящий матч второго тура АПЛ против «Арсенала» (22 августа). Также под большим вопросом участие Пулишича в матче третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» (28 августа).

В прошлом сезоне на счету Пулишича 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах за «Челси» в АПЛ. Ранее сообщалось о том, что «Челси» интересуется Саулем Ньигесом.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 20.08.2021 18:51
    0
    Каким штаммом? Дельта? Он вакцинированный?
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