Пеп ГВАРДИОЛА: «Левандовски останется в Баварии. Он слишком важен для них»

Тренер не верит, что удастся подписать поляка

  • 20.08.2021 17:51
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Левандовски останется в Баварии. Он слишком важен для них»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на фоне слухов о возможном подписании Роберта Левандовски, который хочет покинуть «Баварию», не верит в возможный трансфер.

«Левандовски останется в «Баварии». Он слишком важный для них игрок. Не хочу это даже обсуждать».

«Я доволен нашим составом. После чемпионского сезона у нас остались все, кроме Серхио Агуэро. Плюс мы подписали Джека Грилиша».

«Я более чем доволен», - сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиола подтверждал, что клуб ищет форварда, но договориться о трансфере Гарри Кейна не может.

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Источник — Sky Sports

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