Пеп ГВАРДИОЛА: «Левандовски останется в Баварии. Он слишком важен для них»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на фоне слухов о возможном подписании Роберта Левандовски, который хочет покинуть «Баварию», не верит в возможный трансфер.
«Левандовски останется в «Баварии». Он слишком важный для них игрок. Не хочу это даже обсуждать».
«Я доволен нашим составом. После чемпионского сезона у нас остались все, кроме Серхио Агуэро. Плюс мы подписали Джека Грилиша».
«Я более чем доволен», - сказал Гвардиола.
Ранее Гвардиола подтверждал, что клуб ищет форварда, но договориться о трансфере Гарри Кейна не может.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.