Пеп ГВАРДИОЛА: «Левандовски останется в Баварии. Он слишком важен для них»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на фоне слухов о возможном подписании Роберта Левандовски, который хочет покинуть «Баварию», не верит в возможный трансфер.

«Левандовски останется в «Баварии». Он слишком важный для них игрок. Не хочу это даже обсуждать».

«Я доволен нашим составом. После чемпионского сезона у нас остались все, кроме Серхио Агуэро. Плюс мы подписали Джека Грилиша».

«Я более чем доволен», - сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиола подтверждал, что клуб ищет форварда, но договориться о трансфере Гарри Кейна не может.