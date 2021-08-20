Анонс 5 тура УПЛ

Чемпионат Украины продолжает набирать обороты и скоро стартует уже 5-й тур УПЛ. Календарь соревнований вновь приготовил несколько интересных противостояний. Также, кроме футбола, болельщиков сразу в нескольких городах ожидает интересная развлекательная программа от клубов-партнеров Parimatch. Это еще один повод прийти на стадион с друзьями или семьей, чтобы насладиться праздником футбола. А также у каждого будет возможность выиграть крутые призы. Для этого достаточно найти на стадионе зайку Parimatch и принять участие в акции.

Верес - Минай

21.08 | 17:00 | Стадион Авангард (Луцк)

Пока что Верес еще ни разу не выигрывал в текущем сезоне (2 ничьи и 2 поражения). Впрочем, Минай с одной победой и ничьей ненамного опережает ровенскую команду. Нужно также отметить, что ранее команды не пересекались в рамках в УПЛ, где Верес проводит дебютный сезон. Были лишь матчи в Кубке Украины и во второй лиге. Так что, противостояние команд выходит на новый уровень. И Верес, и Минай, стремятся проявить себя как можно лучше и на старте чемпионата будут активно бороться за турнирные очки. Поэтому, болельщиков будет ждать очень напряженная и интересная игра.

Черноморец - Шахтер

21.08 | 19:30 | Стадион Черноморец

Шахтер сыграет с Черноморцем на фоне подготовки к матчу против Монако в Лиге чемпионов. Горняки уже добыли победу 1:0 на выезде и теперь им необходимо будет закрепить успех в домашней встрече. Одесситы же накануне добыли первую победу в чемпионате, обыграв в гостях Мариуполь 3:2. Теперь моряки вошли во вкус и сделают все, чтобы отобрать очки у Шахтера. Тем более, что играть предстоит перед своими болельщиками.

Днепр-1 - Рух

21.08 | 19:30 | Стадион Днепр-Арена

Большинство матчей этих команд ранее получались довольно результативными. Такая игра всегда по вкусу болельщикам. Не исключено, что и в этот раз футболисты порадуют нам большим количеством голов. Что же касается шансов на победу, предпочтительней, конечно, выглядит Днепр-1, который стартовал в чемпионате весьма уверенно и явно нацелен в этом сезоне побороться за путевку в еврокубки.

Мариуполь - Заря

22.08 | 17:00 | Стадион имени В. Бойко

Заря отправиться в Мариуполь после непростого матча в Лиге Европы против австрийского Рапида. Тем не менее, у луганчан все же больше шансов на успех. Они уже привыкли играть одновременно в нескольких турнирах. Каждый год команда борется за призовые места чемпионата и путевку в еврокубки. Опыт футболистов и тренерского штаба должен помочь Заре оптимально распределить силы. К тому же, команда захочет реабилитироваться за поражение.

Львов - Ингулец

23.08 | 19:30 | Стадион Арена Львов

Обе команды объединяет то, что им еще не удалось добыть первую победу в этом чемпионате. Возможно, в этом матче чья-то серия прервется. Если, конечно, не будет ничьей. Но, после четырех туров без побед болельщики Львова и Ингульца требуют от своих команд максимального результата, да и сами футболисты вряд ли согласятся на мировую. А это значит, что нас вполне может ждать открытый и бескомпромиссный футбол.