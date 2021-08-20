Барселона предоставит 2-недельный отдых Педри

«Барселона» официально сообщила о том, что клуб предоставит 2-недельный отпуск полузащитнику команды Педри. Он начнется после матча второго тура Ла Лиги против «Атлетка» из Бильбао (21 августа).

Это связано с тем, что 18-летний полузащитник имел очень насыщенный прошлый сезон. За 11 месяцев он провел 73 официальных матча на клубном уровне, а также за национальную и олимпийскую сборные Испании.

«В первую очередь мы исходим из заботы о здоровье Педри. Кроме того, мы не хотим, чтобы команду накрыла волна травм к ноябрю из-за банальной усталости. Что касается Педри, то ему необходимо минимум две недели на отдых, и он их получит», - заявил главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.