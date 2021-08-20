ШАЦКИХ – о Селезневе: «Надо двигаться к рекорду, пока здоровье позволяет»

Экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких прокомментировал желание Евгения Селезнева побить его бомбардирский рекорд в УПЛ.



«Пару игр посмотрел его сейчас, это его перебарщивает эмоционально. Уровень команды, все понятно, тяжело. Таких команд, как «Минай», маловато в чемпионате, чтобы образно играть на равных.



Главное, что есть цель. Пусть потихоньку идет к ней. Сколько здоровья хватит, столько пусть и пыхтит. Надо двигаться, пока здоровье позволяет. Я еще в Турции сказал Селезневу: «Жека, ты чего? Нет вопросов».



Я когда заканчивал карьеру, мне один гол оставался. И журналисты постоянно спрашивали у меня: «Ну когда?». Отвечал: «Успокойтесь, придет этот гол», – сказал Шацких.



Отметим, что Селезнев забил 116 голов в чемпионатах Украины. Больше только у Сергея Реброва и Максима Шацких – по 123.