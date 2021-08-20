ШАЦКИХ – о Селезневе: «Надо двигаться к рекорду, пока здоровье позволяет»

Бывший нападающий «Динамо» – о желании Евгения побить его бомбардирский рекорд в УПЛ

  • 20.08.2021 15:05
  • 868 просмотров
  • 0 комментариев
ШАЦКИХ – о Селезневе: «Надо двигаться к рекорду, пока здоровье позволяет»
© УПЛ. Максим Шацких

Экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких прокомментировал желание Евгения Селезнева побить его бомбардирский рекорд в УПЛ.
 
«Пару игр посмотрел его сейчас, это его перебарщивает эмоционально. Уровень команды, все понятно, тяжело. Таких команд, как «Минай», маловато в чемпионате, чтобы образно играть на равных.
 
Главное, что есть цель. Пусть потихоньку идет к ней. Сколько здоровья хватит, столько пусть и пыхтит. Надо двигаться, пока здоровье позволяет. Я еще в Турции сказал Селезневу: «Жека, ты чего? Нет вопросов». 
 
Я когда заканчивал карьеру, мне один гол оставался. И журналисты постоянно спрашивали у меня: «Ну когда?». Отвечал: «Успокойтесь, придет этот гол», – сказал Шацких.
 
Отметим, что Селезнев забил 116 голов в чемпионатах Украины. Больше только у Сергея Реброва и Максима Шацких – по 123. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Миля

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности