Артем МИЛЕВСКИЙ: «Селезнев сказал, что умрет, но побьет рекорд Шацких»

36-летний украинский нападающий «Миная» Евгений Селезнев намерен побить рекорд экс-игрока «Динамо» Максима Шацких по количеству голов в УПЛ.

«Я с Селезневым недавно разговаривал… Он говорит: «Я, мол, умру, но побью рекорд Макса (Шацких – прим. ред.)», — рассказал 36-летний украинский форвард Артем Милевский.

«Сколько здоровья хватит — пусть пыхтит», — отреагировал на это Шацких.

У Максима Шацких и Сергея Реброва по 123 забитых гола в УПЛ. На счету Селезнева 116 забитых мячей.