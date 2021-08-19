Артем МИЛЕВСКИЙ: «Селезнев сказал, что умрет, но побьет рекорд Шацких»

Украинский форвард намерен стать лучшим бомбардиров в истории УПЛ

  • 19.08.2021 17:17
  • 3489 просмотров
  • 24 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Селезнев сказал, что умрет, но побьет рекорд Шацких»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний украинский нападающий «Миная» Евгений Селезнев намерен побить рекорд экс-игрока «Динамо» Максима Шацких по количеству голов в УПЛ.

«Я с Селезневым недавно разговаривал… Он говорит: «Я, мол, умру, но побью рекорд Макса (Шацких – прим. ред.)», — рассказал 36-летний украинский форвард Артем Милевский.

«Сколько здоровья хватит — пусть пыхтит», — отреагировал на это Шацких.

У Максима Шацких и Сергея Реброва по 123 забитых гола в УПЛ. На счету Селезнева 116 забитых мячей.

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Источник — YouTube

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igorek
    igorek, 19.08.2021 18:48
    0
    Он скоро рекорд Алиева побьет 🍺 и по тупости тоже.🤪
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 18:47
    0
    _-AK228, 19.08.2021 18:37
    Ну а как ещё с ним бороться!?))
    Табуреткой не добьеш конечно этого таракана, а вот тапком для профилактики дать не помешало бы
    Ссылка
    Azaka
    online
    Azaka, 19.08.2021 18:44
    0
    Женя заб'є за минай 8 в цьому сезоні.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 18:44
    +1
    _-AK228, 19.08.2021 18:37
    Ну а как ещё с ним бороться!?))
    Не брать в клубы это обосрамса срамного, а то опять оскандалится умудрился с конфликтом с игроком дк) короче пора этому пентиуму 386 на свалку истории уже)
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    umnuy2
    umnuy2, 19.08.2021 18:41
    0
    пацаны пишу вам из 2041 года,сегодня Евгений в штангу попал в игре Межпланетной лиги Минай-сборная Созвездия Коссеапеи
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 19.08.2021 18:37
    0
    dd dent, 19.08.2021 18:19
    Та, радует шо он выше этого, а тот как маленький с маразмом своим, да и запомнился уже , только не тем чем надо
    Ну а как ещё с ним бороться!?))
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    Alibabaevich
    Alibabaevich, 19.08.2021 18:30
    0
    Рекорд посещений пивнушки
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    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 18:19
    +1
    _-AK228, 19.08.2021 18:15
    Надеюсь Шацких заявится к примеру за Ингулец
    Та, радует шо он выше этого, а тот как маленький с маразмом своим, да и запомнился уже , только не тем чем надо
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 19.08.2021 18:15
    0
    Надеюсь Шацких заявится к примеру за Ингулец
    Ссылка
    Katya
    online
    Katya, 19.08.2021 18:09
    +1
    То він поб'є коли помре, чи помре коли поб'є?
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.08.2021 17:59
    +4
    Не хотелось бы, чтобы этот человек стал рекордсменом
    Ссылка
    firstromario
    online
    firstromario, 19.08.2021 17:56
    0
    то він тому пробує бійку влаштувати? душа просить що б йому помогли?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.08.2021 17:56
    0
    Если царь потратит все свои сбережения на восемь пенальти, то семью нечем будет кормить
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
    Cтapый Xaнтep, 19.08.2021 17:55
    +1
    psv970, 19.08.2021 17:39
    пусть копает могилу
    Та ні.... Тут велика вірогідність,що житиме вічно... Хіба спецом дадуть забити восьмий , щоби вже вмер нахівг... .
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 17:48
    +1
    psv970, 19.08.2021 17:39
    пусть копает могилу
    Кому?
    Себе уже и так выкопал, но фартануло шо взяли опять играть, а могли уже и послать же
    Ссылка
    ksv240653
    ksv240653, 19.08.2021 17:45
    +3
    Тоже считаю, что шут гороховый и чем дальше, тем больше шут. Но если бы были мозги у него, то задумался. Но у макеевского дебила...
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 19.08.2021 17:45
    +1
    roman75zpr, 19.08.2021 17:27
    Хочет наследить в истории...
    В последнем матче наследил. Как его еще на поле выпускают после такого?
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 19.08.2021 17:45
    +1
    Шацких мог бы и возобновить карьеру, он всего на два года старше Ибрагимовича.
    Ссылка
    psv970
    psv970, 19.08.2021 17:39
    +3
    пусть копает могилу
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 19.08.2021 17:35
    +7
    roman75zpr, 19.08.2021 17:27
    Хочет наследить в истории...
    Скорее нагадить. Ребров и Селезнев совершенно разные лиги.
    Ссылка
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