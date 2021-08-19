Артем МИЛЕВСКИЙ: «Селезнев сказал, что умрет, но побьет рекорд Шацких»

36-летний украинский нападающий «Миная» Евгений Селезнев намерен побить рекорд экс-игрока «Динамо» Максима Шацких по количеству голов в УПЛ.
«Я с Селезневым недавно разговаривал… Он говорит: «Я, мол, умру, но побью рекорд Макса (Шацких – прим. ред.)», — рассказал 36-летний украинский форвард Артем Милевский.
«Сколько здоровья хватит — пусть пыхтит», — отреагировал на это Шацких.
У Максима Шацких и Сергея Реброва по 123 забитых гола в УПЛ. На счету Селезнева 116 забитых мячей.
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Источник — YouTube
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Себе уже и так выкопал, но фартануло шо взяли опять играть, а могли уже и послать же
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