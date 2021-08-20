В субботу, 21 августа, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Минаем». Поединок пройдет в Луцке на стадионе «Авангард» и начнется в 17:00.
«Верес» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Верес» – «Минай» покажет телеканал Футбол 2 и видеосервис Oll.tv.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Минай».
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Источник — Sport.ua
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