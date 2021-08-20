Украинцы 10-й раз уступили австрийцам в еврокубках

Поражение «Зари» от «Рапида» (0:3) стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с австрийцами. 7 матчей наши команды проиграли в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 3 - в Лиге чемпионов. 3 раза уступало соперникам из Австрии «Динамо», по 2 - «Металлист» и «Шахтер», по 1 - «Заря», «Ильичевец» и донецкий «Металлург». В свою очередь 5 поражений украинцам нанес «Рапид», 3 - «Аустрия», по 1 - «Зальцбург» и «Штурм».

10 поражений украинских клубов от команд из Австрии в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 30.09.1992 КУ 1/32 Динамо Рапид (г) 2:3 2. 07.08.1996 ЛЧ ПР Динамо Рапид (г) 0:2 3. 21.08.1996 ЛЧ ПР Динамо Рапид (д) 4:2 4. 17.09.2002 КУ 1/64 Шахтер Аустрия (г) 1:5 5. 26.08.2004 КУ КР2 Ильичевец Аустрия (г) 0:3 6. 15.08.2007 ЛЧ КР3 Шахтер Зальцбург (г) 0:1 7. 27.08.2009 ЛЕ КР4 Металлист Штурм (д) 0:1 8. 27.08.2009 ЛЕ КР4 Металлург Д Аустрия (г) 2:3 9. 06.12.2012 ЛЕ ГТ Металлист Рапид (г) 0:1 10. 19.08.2021 ЛЕ КР4 Заря Рапид (г) 0:3

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР 4 - четвертый квалификационный раунд.