Украинцы 10-й раз уступили австрийцам в еврокубках

Поражение «Зари» от «Рапида» (0:3) стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с австрийцами. 7 матчей наши команды проиграли в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 3 - в Лиге чемпионов. 3 раза уступало соперникам из Австрии «Динамо», по 2 - «Металлист» и «Шахтер», по 1 - «Заря», «Ильичевец» и донецкий «Металлург». В свою очередь 5 поражений украинцам нанес «Рапид», 3 - «Аустрия», по 1 - «Зальцбург» и «Штурм».
10 поражений украинских клубов от команд из Австрии в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
30.09.1992
|
КУ
|
1/32
|
Динамо
|
Рапид (г)
|
2:3
|
2.
|
07.08.1996
|
ЛЧ
|
ПР
|
Динамо
|
Рапид (г)
|
0:2
|
3.
|
21.08.1996
|
ЛЧ
|
ПР
|
Динамо
|
Рапид (д)
|
4:2
|
4.
|
17.09.2002
|
КУ
|
1/64
|
Шахтер
|
Аустрия (г)
|
1:5
|
5.
|
26.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Ильичевец
|
Аустрия (г)
|
0:3
|
6.
|
15.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Зальцбург (г)
|
0:1
|
7.
|
27.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Металлист
|
Штурм (д)
|
0:1
|
8.
|
27.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Металлург Д
|
Аустрия (г)
|
2:3
|
9.
|
06.12.2012
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Рапид (г)
|
0:1
|
10.
|
19.08.2021
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Рапид (г)
|
0:3
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР 4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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