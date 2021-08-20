Украинцы 10-й раз уступили австрийцам в еврокубках

Из австрийских команд чаще других побеждал наши клубы «Рапид»

  • 20.08.2021 11:48
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  • 3 комментария
Украинцы 10-й раз уступили австрийцам в еврокубках
© ФК Заря

Поражение «Зари» от «Рапида» (0:3) стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с австрийцами. 7 матчей наши команды проиграли в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 3 - в Лиге чемпионов. 3 раза уступало соперникам из Австрии «Динамо», по 2 - «Металлист» и «Шахтер», по 1 - «Заря», «Ильичевец» и донецкий «Металлург». В свою очередь 5 поражений украинцам нанес «Рапид», 3 - «Аустрия», по 1 - «Зальцбург» и «Штурм».

10 поражений украинских клубов от команд из Австрии в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

30.09.1992

КУ

1/32

Динамо

Рапид (г)

2:3

2.

07.08.1996

ЛЧ

ПР

Динамо

Рапид (г)

0:2

3.

21.08.1996

ЛЧ

ПР

Динамо

Рапид (д)

4:2

4.

17.09.2002

КУ

1/64

Шахтер

Аустрия (г)

1:5

5.

26.08.2004

КУ

КР2

Ильичевец

Аустрия (г)

0:3

6.

15.08.2007

ЛЧ

КР3

Шахтер

Зальцбург (г)

0:1

7.

27.08.2009

ЛЕ

КР4

Металлист

Штурм (д)

0:1

8.

27.08.2009

ЛЕ

КР4

Металлург Д

Аустрия (г)

2:3

9.

06.12.2012

ЛЕ

ГТ

Металлист

Рапид (г)

0:1

10.

19.08.2021

ЛЕ

КР4

Заря

Рапид (г)

0:3

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР 4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    _-AK228, 20.08.2021 13:00
    -1
    Andre066, 20.08.2021 12:52
    Самое крупное поражение принадлежит кротам! Настоящие рекордсмены!!!
    а дынамо уступало больше... и что?!
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 20.08.2021 12:57
    0
    Andre066, 20.08.2021 12:52
    Самое крупное поражение принадлежит кротам! Настоящие рекордсмены!!!
    Днонецкие только ртами побеждать умеют, а подобные рекорды ставят регулярно
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 20.08.2021 12:52
    +1
    Самое крупное поражение принадлежит кротам! Настоящие рекордсмены!!!
    Ссылка
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