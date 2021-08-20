Рапид нанес двойной юбилейный разгром украинцам

Наши клубы потерпели 90-е крупное поражение в еврокубках, в том числе 40-е в Лиге Европы

  • 20.08.2021 11:39
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Рапид нанес двойной юбилейный разгром украинцам
© ФК Заря

Крупное поражение «Зари» от «Рапида» (0:3) стало 90-м для украинских клубов в еврокубках. 42 раза наши команды уступали соперникам с разницей в три и более мяча в Лиге (Кубке) чемпионов, 40 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 5 - в Кубке кубков и 3 - в Кубке Интертото. 63 фиаско украинцы испытали в гостях, 26 - дома и 1 - на нейтральном поле. Наибольшее количество разгромов нанесли украинским клубам команды из Италии - 20, Германии - 15, Англии - 11 и Испании - 10. Из 15 наших коллектив, попадавших «под каток», чаще других проигрывали с крупным счетом «Шахтер» - 32 раза, «Динамо» - 25 и «Днепр» - 5.

К слову, «Заря» потерпела третье крупное поражение в еврокубках. В групповом раунде Лиги Европы-2020/21 луганчане уступили в гостях «Лестеру» - 0:3, а дома - АЕКу - 1:4. В свою очередь австрийцы отпраздновали третью крупную викторию над украинцами. «Аустрия» в 1/64 финала Кубка УЕФА-2002/03 в родных стенах обыграла «Шахтер» - 5:1, а во втором квалификационном раунде КУ-2004/05 также на своем поле - «Ильичевец» - 3:0.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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