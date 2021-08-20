Рейтинг WTA. Новый рекорд Костюк, Свитолина потеряла место в топ-5

Женская теннисная ассоциация наконец-то опубликовала обновленный рейтинг, который должен был появиться ещё 16 августа.
После финала в Монреале Каролина Плишкова поднялась на две позиции и теперь занимает четвертое место в мировой классификации. Из-за этого из топ-5 выпала Элина Свитолина.
Также местами поменялись Бьянка Андрееску и Ига Свёнтек.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то Марта Костюк снова обновила личный рекорд, хотя и не выходила на корт после Уимблдона. Также на одну строчку поднялась Даяна Ястремская. Улучшили свои позиции и Катерина Козлова с Катариной Завацкой.
Украинки в рейтинге WTA
В топ-8 Чемпионской гонки поднялась Онс Жабер, вытеснив оттуда Анастасию Павлюченкову. Арина Соболенко поднялась на четвертую позицию, Каролина Плишкова – на вторую.
Чемпионская гонка WTA
Украинкам здесь похвастаться нечем, пока только ухудшение ситуации.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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А Плішкова після нетривалого вильоту з ТОП-10 завдяки фіналам Віму і Монреаля, вже повернулася аж на 4-у сходинку. Загалом у ТОП-10 є кілька випадкових пасажирів, які тримаються, поки ще не згоріли минулорічні рейтингові очки.
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