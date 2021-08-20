Рейтинг WTA. Новый рекорд Костюк, Свитолина потеряла место в топ-5

Женская теннисная ассоциация наконец-то опубликовала обновленный рейтинг, который должен был появиться ещё 16 августа.



После финала в Монреале Каролина Плишкова поднялась на две позиции и теперь занимает четвертое место в мировой классификации. Из-за этого из топ-5 выпала Элина Свитолина.



Также местами поменялись Бьянка Андрееску и Ига Свёнтек.



Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то Марта Костюк снова обновила личный рекорд, хотя и не выходила на корт после Уимблдона. Также на одну строчку поднялась Даяна Ястремская. Улучшили свои позиции и Катерина Козлова с Катариной Завацкой.



Украинки в рейтинге WTA







В топ-8 Чемпионской гонки поднялась Онс Жабер, вытеснив оттуда Анастасию Павлюченкову. Арина Соболенко поднялась на четвертую позицию, Каролина Плишкова – на вторую.



Чемпионская гонка WTA





Украинкам здесь похвастаться нечем, пока только ухудшение ситуации.



Украинки в Чемпионской гонке WTA