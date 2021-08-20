Рейтинг WTA. Новый рекорд Костюк, Свитолина потеряла место в топ-5

Несколько дней ожидания и рейтинг за 16 августа все же появился

  • 20.08.2021 12:08
  • 1394 просмотра
  • 2 комментария
Рейтинг WTA. Новый рекорд Костюк, Свитолина потеряла место в топ-5
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Женская теннисная ассоциация наконец-то опубликовала обновленный рейтинг, который должен был появиться ещё 16 августа.
 
После финала в Монреале Каролина Плишкова поднялась на две позиции и теперь занимает четвертое место в мировой классификации. Из-за этого из топ-5 выпала Элина Свитолина.
 
Также местами поменялись Бьянка Андрееску и Ига Свёнтек.
 
Топ-10 рейтинга WTA 

Что касается остальных украинок, то Марта Костюк снова обновила личный рекорд, хотя и не выходила на корт после Уимблдона. Также на одну строчку поднялась Даяна Ястремская. Улучшили свои позиции и Катерина Козлова с Катариной Завацкой.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В топ-8 Чемпионской гонки поднялась Онс Жабер, вытеснив оттуда Анастасию Павлюченкову. Арина Соболенко поднялась на четвертую позицию, Каролина Плишкова – на вторую.
 
Чемпионская гонка WTA


 
Украинкам здесь похвастаться нечем, пока только ухудшение ситуации.
 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 20.08.2021 13:13
    0
    Наразі в Еліни примарні шанси відібратися на Підсумковий турнір. За великим рахунком, якщо раптом знову не відбудеться Підсумковий турнір, то Еліна може й залишитися в ТОП-10, незалежно від результатів на US OPEN, бо в неї тоді не згорить 1080 очок за 2019 рік.
    А Плішкова після нетривалого вильоту з ТОП-10 завдяки фіналам Віму і Монреаля, вже повернулася аж на 4-у сходинку. Загалом у ТОП-10 є кілька випадкових пасажирів, які тримаються, поки ще не згоріли минулорічні рейтингові очки.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.08.2021 13:06
    0
    Фантастика Марта не играя поднимается все выше и выше
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