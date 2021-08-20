Казахстан готовится к матчу с Украиной дома

На данный момент вопрос о переносе матча Казахстан — Украина в другую в страну не идет. Как сообщил один из представителей казахстанской федерации футбола, на данный момент подготовка к матчу с украинцами казахской стороной ведется в плановом режиме.

Матчи чемпионата и игры в еврокубках проходят в Казахстане без зрителей. Поэтому матч Казахстан — Украина тоже пройдет без зрителей. Но доступ для работы на стадионе получат представители прессы, в том числе и из Украины. Жестких ограничений на въезд в Казахстан сейчас нет.