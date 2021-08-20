Казахстан готовится к матчу с Украиной дома

Поединок отбора на ЧМ-2022 не будет перенесен

  • 20.08.2021 10:55
  • 232 просмотра
  • 0 комментариев
Казахстан готовится к матчу с Украиной дома
© Getty Images/Global Images Ukraine

На данный момент вопрос о переносе матча Казахстан — Украина в другую в страну не идет. Как сообщил один из представителей казахстанской федерации футбола, на данный момент подготовка к матчу с украинцами казахской стороной ведется в плановом режиме.

Матчи чемпионата и игры в еврокубках проходят в Казахстане без зрителей. Поэтому матч Казахстан — Украина тоже пройдет без зрителей. Но доступ для работы на стадионе получат представители прессы, в том числе и из Украины. Жестких ограничений на въезд в Казахстан сейчас нет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности