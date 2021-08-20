ФОТО. Шевченко сыграл в гольф с известным футболистом

Бывший главный тренер сборной Украины вышел на площадку вместе с Джейми Реднаппом

  • 20.08.2021 09:44
  • 2990 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Шевченко сыграл в гольф с известным футболистом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сыграл в гольф с известным английским футболистом Джейми Реднаппом.

«Отличное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом», — прокомментировал Андрей совместное фото.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Comrade Me
    online
    Comrade Me, 20.08.2021 11:29
    0
    Реднапп на этом фото ну очень похож на Райана Рейнольдса
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    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 10:46
    0
    cucumber, 20.08.2021 10:23
    странный чувак этот Шевченко, бросить команду на пол пути, когда понял что шансы тают, а потом сразу же постить фоточки что у него все хорошо! Думаю в нормальный клуб после такого слива его не пригласят уже. Пусть в гольф играет с бывшими футболистами.
    Так у него действительно все хорошо, $ завались, а надо ли ему то тренерство неизвестно ж особо да и кто знает мб он потому и свалил шо есть предложения какие-то, да и возможно не захотел оставаться из-за уменьшения €, а тут ещё результаты пошли слабые, так и подошло сотрудничество к логическому завершению и вполне возможно это + для команды, т к нужна встряска моральная
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    cucumber
    online
    cucumber, 20.08.2021 10:23
    +7
    странный чувак этот Шевченко, бросить команду на пол пути, когда понял что шансы тают, а потом сразу же постить фоточки что у него все хорошо! Думаю в нормальный клуб после такого слива его не пригласят уже. Пусть в гольф играет с бывшими футболистами.
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    vital
    online
    vital, 20.08.2021 10:22
    +3
    А це точно відомий футболіст? Старенького Гарі Реднаппа знаю, а про цього і не чув.
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