ФОТО. Шевченко сыграл в гольф с известным футболистом

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сыграл в гольф с известным английским футболистом Джейми Реднаппом.
«Отличное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом», — прокомментировал Андрей совместное фото.
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Источник — Instagram
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