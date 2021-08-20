Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Создать столько моментов и так проиграть — это нонсенс»

Специалист подвел итоги поражения «Зари» от «Рапида» (0:3)

  • 20.08.2021 09:09
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Создать столько моментов и так проиграть — это нонсенс»
© ФК Заря Луганск

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал поражение «Зари» от «Рапида» (0:3) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Многие футболисты «Зари» по отношению к «Ворскле» и «Колосу» имеют больший опыт выступления не евроарене. Но, что произошло с командой в поединке с «Рапидом», объяснить сложно. Тем более что первый тайм и большая половина второй 45-минутки давали повод для оптимизма, несмотря на пропущенный мяч. Сотворить на выезде столько голевых моментов, но в итоге проиграть с крупным счетом, это нонсенс. Шансов на выход в групповой раунд Лиги Европы у луганчан очень мало», — считает Езерский.

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Источник — zbirna.com

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