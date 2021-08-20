Игорь ЛЕОНОВ: «Трубин брал все, что летело в створ»

Специалист рассказал о победе «Шахтера» над «Монако» (1:0)

  • 20.08.2021 08:16
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Игорь ЛЕОНОВ: «Трубин брал все, что летело в створ»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Бывший футболист «Шахтера» Игорь Леонов подвел итоги победы «горняков» над «Монако» (1:0) в первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Был ли это один из лучших матчей Трубина за «Шахтер»? Вполне возможно. Анатолий не тащил мертвых мячей, но брал все, что летело в створ. В его глазах читалась уверенность, и эта уверенность передавалась защитникам, которых, кстати, есть в чем упрекнуть. Впрочем, важно, что ворота Шахтера остались на замке», — считает Леонов.

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Источник — zbirna.com

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