Георгий СУДАКОВ: «Время Мудрика еще не пришло»

18-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился мнением о 20-летнем игроке «горняков» Михаиле Мудрике.

«Мудрик уже три года, как в первой команде. Возможно, еще не пришло его время. Все знаю его качества, уровень игры, талант.

Когда он с мячом, все уже ждут, что он обыграет троих и забьет гол. А я думаю, что начать нужно с простого. Чтобы он не ошибался, чтобы люди его больше поддерживали в этом плане, чтобы он какие-то голевые действия делал», — считает Судаков.