Георгий СУДАКОВ: «Время Мудрика еще не пришло»

Футболист «Шахтера» поделился мнением об украинском игроке донецкого клуба

  • 20.08.2021 07:29
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Георгий СУДАКОВ: «Время Мудрика еще не пришло»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

18-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился мнением о 20-летнем игроке «горняков» Михаиле Мудрике.

«Мудрик уже три года, как в первой команде. Возможно, еще не пришло его время. Все знаю его качества, уровень игры, талант.

Когда он с мячом, все уже ждут, что он обыграет троих и забьет гол. А я думаю, что начать нужно с простого. Чтобы он не ошибался, чтобы люди его больше поддерживали в этом плане, чтобы он какие-то голевые действия делал», — считает Судаков.

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Источник — Трендец

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