Виктор ЛЕОНЕНКО: «Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче «Ингулец» — «Динамо» (1:1).
«Я не люблю ходить на футбол, я люблю анализировать дома.
Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер.
Пока все у «Ингульца», тьфу-тьфу-тьфу, получается», — отметил Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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