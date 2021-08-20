Виктор ЛЕОНЕНКО: «Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер»

Специалист подвел итоги чемпионата Украины

  • 20.08.2021 07:20
  • 1691 просмотр
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер»
© ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче «Ингулец» — «Динамо» (1:1).

«Я не люблю ходить на футбол, я люблю анализировать дома.

Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер.

Пока все у «Ингульца», тьфу-тьфу-тьфу, получается», — отметил Леоненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    VIT1606
    online
    VIT1606, 20.08.2021 08:29
    0
    Виктор Леоненко -бывший защитник ДК и сборной? Смешно. Вроде как в нападении играл)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности