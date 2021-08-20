Три бразильских клуба. Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес

Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Ими стали бразильские «Фламенго», «Палмейрас» и «Атлетико Минейро», а также эквадорская «Барселона».

Интересно, что в 1/2 финала могли сыграть исключительно бразильские клубы, если бы «Барселона» не прошла «Флуминенсе». Однако ответный матч в Гуаякиле завершился со счетом 1:1, этот результат оставил «Флуминенсе» за бортом турнира.

Стоит отметить, что «Флуминенсе» до последнего не опускал руки, сравнять счет бразильскому клубу удалось на последней компенсированной минуте с пенальти.

Первая встреча «Флуминенсе» и «Барселоны» завершилась вничью 2:2. Именно два гола на выезде и позволили «Барселоне» пройти дальше.

Соперником «Барселоны» в 1/2 финала будет «Фламенго», а вторую путевку в финал разыграют «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Поединки полуфинальной стадии пройдут в конце сентября.