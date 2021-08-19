Три бразильских клуба вышли в 1/2 финала Кубка Либертадорес

Вполне возможно, что вскоре к ним добавится четвертый

  • 19.08.2021 10:56
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Три бразильских клуба вышли в 1/2 финала Кубка Либертадорес
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определились первые три полуфиналиста Кубка Либертадорес. Ими стали бразильские «Фламенго», «Палмейрас» и «Атлетико Минейро».

Четвертый участник 1/2 финала определится 20 августа в ответной игре пары «Флуминенсе» (Бразилия) – «Барселона Гуаякиль» (Эквадор). Первая встреча команд завершилась вничью со счетом 2:2.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Ответные матчи

«Палмейрас» (Бразилия) – «Сан-Паулу» (Бразилия) – 3:0
Голы: Вейга, 10 (1:0). Дуду, 67 (2:0). Де Паула, 78 (3:0).

Первая встреча – 1:1

«Фламенго» (Бразилия) – «Олимпия» (Асунсьон, Парагвай) – 5:1
Голы: Габриэл Барбоза, 30 (1:0). Бруно Энрике, 36 (2:0). Рекальде, 45 (2:1). Арао, 49 (3:1). Сальседо, 55 автогол (4:1). Габриэл Барбоза, 77 (5:1).

Первая встреча – 4:1

«Атлетико Минейро» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) – 3:0
Голы: Сарачо, 22 (1:0). Халк, 34 (2:0). Сарачо,61 (3:0).

Первая встреча – 1:0

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Источник — Sport.ua

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