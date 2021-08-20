Леванте – Реал Мадрид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 2-го тура Ла Лиги

  • 20.08.2021 04:40
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Леванте – Реал Мадрид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Реал Мадрид

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 2-го тура испанской Примеры «Леванте» - «Реал» Мадрид.

«Реал» по руководством 62-летнего итальянского топ-тренера Карло Анчелотти здорово стартовал в испанской Ла Лиге. Мадридцы в гостях обыграли со счетом 4:1 «Алавес». Два гола забил Карим Бензема, который вот уже два года является палочкой-выручалочкой «Реала». Также по голу записали в свой актив Начо и Винисиус.

«Леванте» в Кадисе сыграл 1:1. Левантийцы, кстати, одна из самых миролюбивых команд прошлого сезона Ла Лиги. В прошлом сезоне «Леванте» стал 14-м в чемпионате Испании. 53-летний главный тренер валенсийцев Пако Лопес с первой командой уже работает более трех лет. Кого я отмечу в составе «Леванте»? Пришел в команду из «Гранады» 36-летний форвард Роберто Солдадо. Он поиграл за «Реал», «Валенсию», «Хетафе», «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Фенербахче» и сборную Испании, за которую забил 7 мячей. Конечно, это опытный, классный футболист. Солдадо усилит атакующий потенциал команды.

У «королевского клуба», как всегда, новости очень интересные. Карло Анчелотти заменил Зинедина Зидана, который в свое время с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов. Мадридский клуб покинула основная пара центральных защитников Серхио Рамос и Рафаэль Варан. В аренду в «Милан» ушел Браим Диас. Пришли в «Реал» Давид Алаба, а также Дани Себальос, Лука Йович и Гарет Бэйл, которые вернулись из аренды. Состав «Реала» впечатляет, особенно группа атаки. Это Бензема, Азар, Бэйл, Йович, Винисиус. А поддерживают весь конструктив Модрич, Кроос, Каземиро, Иско, Асенсио, Себальос и другие. Надежен страж ворот Тибо Куртуа. Есть у «Реала» и украинский голкипер Андрей Лунин. У мадридцев также квалифицированные защитники очень хорошего уровня. Реально у «Реала» чемпионский состав.

Не обижая поклонников «Леванте» и не создавая искусственную интригу, я ни чуть не сомневаюсь в победе «Реала в этом матче», - сказал Грозный.

Матч «Леванте» - «Реал» Мадрид состоится 22-го августа. Начало встречи в 23:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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