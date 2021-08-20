Павел ОРИХОВСКИЙ: «Желаю Колосу побед, но только не в матчах с Рухом»

Полузащитник львовского «Руха» Павел Ориховский прокомментировал ничью с «Колосом» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что верой и правдой служил «Колосу» два сезона, что был связан с ним контрактом. Поэтому у меня осталось в Ковалевке много друзей и знакомых. Многие из них побывали на нашем поединке, активно поддерживали «Колос», но когда мяч оказывался у меня, то никакого свиста не было, я даже слышал, как кто-то из болельщиков крикнул: «О, это наш парень».

Что касается непосредственно противостояния, то, на мой взгляд, ничья - справедливый итог. Как ни странно, до удаления защитника «Колоса» лучше играли мы, сумели открыть счет, но оказавшись в меньшинстве хозяева мобилизовались и таки наиграли на ответный гол.

В «Рухе» я играю на той же позиции, что и в «Колосе», но в игровом аспекте небольшие различия все же, имеются. Однако важно, что, как в Ковалевке, так и во Львове я чувствую доверие со стороны тренеров.

После матча пообщался со своими бывшими одноклубниками, они были разочарованы неудачным выступлением в Лиге Европы. Я пожелал им в чемпионате побед во всех поединках, кроме – с «Рухом», - сказал Ориховский.