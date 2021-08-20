Торино – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура итальянской Серии А «Торино» – «Аталанта».

«Чемпионы Европы итальянцы позже всех начинают свой внутренний чемпионат. Стартует Серия А, которая будет интересной. Нас, конечно, интересует «Аталанта» украинца Руслана Малиновского, а она в новом сезоне стартует матчем с «Торино».

«Аталанта» отдала в аренду «Тоттенхэму» вратаря Голлини и защитника Ромеро. Украинец Виктор Коваленко ушел в аренду в «Специю». Это правильно, потому что Виктору нужно играть. А пришли в клуб из Бергамо турецкий защитник Демираль, защитник Ловато и аргентинский вратарь Муссо. Кстати, я удивлен тому, что «Аталанта» заплатила «Удинезе» 20 млн евро за Хуана Муссо. Почти все прошлогодние лидеры «Аталанты» на месте, включая нашего Руслана Малиновского.

А что «Торино»? Туринская команда в том сезоне заняла только 17-е место в Серии А. Такое и представить невозможно было. Естественно, «быки» сразу же сменили главного тренера. «Торино» возглавил 45-летний хорват Иван Юрич. Он в свое время «Верону» вывел в Серию А и при нем команда играла симпатично. Я смотрел много матчей веронцев. Поэтому «Торино» сделало правильное решение, пригласив Юрича. По составу туринцев стоит отметить, что за них играет чемпион Европы Андреа Белотти. Конечно, это лидер. Он за сборную Италии сыграл 39 матчей и забил 12 мячей. Также за них играет очень приличный нападающий Симоне Дзадза. Есть у «Торино» хороший игрок сборной Швейцарии Рикардо Родригес и представитель сборной Польши Кароль Линетти. Также за команду играют сборники из Хорватии Марко Пьяца и из Сербии Саша Лукич. А еще есть нигериец Аина, косовар Войвода, албанец Бериша, которые также выступают за свои сборные. Там нет случайных игроков, там все футболисты сборных. А есть у них еще ивуариец Джиджи, венесуэлец Ринкон, сербский вратарь Милинкович-Савич, а также итальянцы Иццо и Верди. Тренерский штаб туринцев может построить хорошую командную игру, но нужно время и терпение. Но сейчас Юрич будет пробовать привести всех игроков команды к общему знаменателю и философии его видения. Кстати «Торино» уже стартовал в Кубке Италии и в 1/32 финала после нулевой ничьей только в серии пенальти победил «Кремонезе».

Безусловный фаворит этого матча, конечно, «Аталанта», которую уже пять лет возглавляет творческий тренер со своим видением Джан Пьеро Гасперини. С ним «Аталанта» уже три года финиширует третьей в Серии А, хотя в сезоне 20/21 они должны были становиться вторыми. «Аталанта» - команда играющая и интересная. Мы с удовольствием на нее смотрим. Я не сомневаюсь, что у всех фанатов «Аталанты» остались в памяти потерянные два очка в домашнем матче с «Торино» в прошлом сезоне. Тогда бергамаски уже на 21-й минуте вели 3:0, но затем успокоились, заменив ряд своих лидеров. И в итоге встреча завершилась вничью 3:3. Хотя в гостях «Аталанта» выиграла у «Торино» со счетом 4:2. Вот тех двух очков «Аталанте» не хватило, чтобы стать вторыми. Помнят они об этом? Уж очень хорошо! И они не допустят больше этого.

В том сезоне были очень результативные матчи этих команд. Уверен, что в этом сезоне будет больше баланса, организации игры и надежности в обороне обеих команд. Мне игра видится уже не открытой, а сбалансированной со взаимными шансами. Обе команды забьют, но у «Аталанты» более сильный состав с поставленной динамичной игрой, вариативностью и реальным усилением по ходу матча. На мой взгляд, у «Аталанты» значительно выше шансы одержать победу в этом поединке», - сказал Грозный.

Матч «Торино» – «Аталанта» состоится 21-го августа. Начало встречи в 21:45.