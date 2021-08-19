ВИДЕО. Заря привезла себе еще два гола в матче ЛЕ против Рапида

19 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Рапид» Вена и «Заря» Луганск.
Владея преимуществом, из-за ошибок «Заря» привезла себе еще два гола во втором тайме.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 2:0. Эрджан Кара, 78 мин.
ГОЛ! 3:0. Марко Грюль, 86 мин.
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Источник — Sport.ua
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