Лига конференций. Тоттенхэм потерпел сенсационное поражение в Португалии

Сегодня «Тоттенхэм» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций на выезде неожиданно проиграл португальскому «Пасуш де Феррейра».
«Пасуш де Феррейра» - «Тоттенхэм» - 1:0
Гол: Лукас Сильва, 45
«Пасуш де Феррейра» – Антунеш, Байшинью, Флавио, Андре Феррейра, Фернанду Фонсека, Луис Карлос, Нуну Сантуш (Джало, 62), Эуштакиу, Денилсон (Жоау Педру, 88), Элдер Феррейра (Уилтон, 72), Лукас Силва (Дельгадо, 72).
«Тоттенхэм» – Голлини, Доэрти, Дэвис, Картер-Викерс (Паскочи, 87), Ромеро, Уинкс, Ло Чельсо, Сессеньон (Ллойд-Беннетт, 81), Джон (Кларк, 46), Хиль, Скарлетт.
Предупреждения: Дэвис (31), Элдер Феррейра (34), Луис Карлос (66), Дельгадо (74), Хиль (90).
Источник — Sport.ua
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