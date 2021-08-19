Пасуш де Феррейра
1 : 0
Тоттенхэм
19.08.2021, FT

Лига конференций. Тоттенхэм потерпел сенсационное поражение в Португалии

Выход в групповой этап под большим вопросом

  • 19.08.2021 23:29
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Лига конференций. Тоттенхэм потерпел сенсационное поражение в Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Тоттенхэм» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций на выезде неожиданно проиграл португальскому «Пасуш де Феррейра».

«Пасуш де Феррейра» - «Тоттенхэм» - 1:0
Гол: Лукас Сильва, 45

«Пасуш де Феррейра» – Антунеш, Байшинью, Флавио, Андре Феррейра, Фернанду Фонсека, Луис Карлос, Нуну Сантуш (Джало, 62), Эуштакиу, Денилсон (Жоау Педру, 88), Элдер Феррейра (Уилтон, 72), Лукас Силва (Дельгадо, 72).

«Тоттенхэм» – Голлини, Доэрти, Дэвис, Картер-Викерс (Паскочи, 87), Ромеро, Уинкс, Ло Чельсо, Сессеньон (Ллойд-Беннетт, 81), Джон (Кларк, 46), Хиль, Скарлетт.

Предупреждения: Дэвис (31), Элдер Феррейра (34), Луис Карлос (66), Дельгадо (74), Хиль (90).

Ранее «Рома» на выезде обыграла «Трабзонспор» 2:1.

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Источник — Sport.ua

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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 19.08.2021 23:56
    0
    Дома порвут.
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