Лига конференций. Моуриньо дебютировал в Роме с победы

Сегодня «Рома» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций на выезде встречалась с «Трабзонспором». Это был дебютный официальный матч для Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Ромы».
Дебют получился удачным. «Волки» одержали выездную победу 2:1, а победный гол на счету еще одного дебютанта «Ромы», Эльдора Шомуродова.
«Трабзонспор» - «Рома» - 1:2
Голы: Корнелиус 64 – Пеллегрини 55, Шомуродов 81
«Трабзонспор» – Кейбаши (Троннсен, 63), Витор Уго, Бруно Перес, Иэ, Чакыр, Гамшик, Оздемир (Омюр, 77), Жервиньо (Корнелиус, 63), Бакасетас, Нвакаэме, Джанини (Койта, 83).
«Рома» – Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья, Рожер, Мхитарян (Карлес Перес, 82), Верету (Диавара, 90), Кристанте, Пеллегрини (Кумбула, 90), Дзаньоло (Рейнолдс, 90), Шомуродов (Майораль, 82).
Предупреждения: Бруно Перес (14), Винья (15), Иэ (51).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.