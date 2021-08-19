Лига конференций. Моуриньо дебютировал в Роме с победы

Сегодня «Рома» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций на выезде встречалась с «Трабзонспором». Это был дебютный официальный матч для Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Ромы».

Дебют получился удачным. «Волки» одержали выездную победу 2:1, а победный гол на счету еще одного дебютанта «Ромы», Эльдора Шомуродова.

«Трабзонспор» - «Рома» - 1:2

Голы: Корнелиус 64 – Пеллегрини 55, Шомуродов 81

«Трабзонспор» – Кейбаши (Троннсен, 63), Витор Уго, Бруно Перес, Иэ, Чакыр, Гамшик, Оздемир (Омюр, 77), Жервиньо (Корнелиус, 63), Бакасетас, Нвакаэме, Джанини (Койта, 83).

«Рома» – Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья, Рожер, Мхитарян (Карлес Перес, 82), Верету (Диавара, 90), Кристанте, Пеллегрини (Кумбула, 90), Дзаньоло (Рейнолдс, 90), Шомуродов (Майораль, 82).

Предупреждения: Бруно Перес (14), Винья (15), Иэ (51).